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Diyarbakır´da 9 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 5 gözaltı...

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.13 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır

2023-06-16 10:25:57



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