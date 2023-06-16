9 kişinin öldüğü arazi kavgasında 5 gözaltı; ekipler çatışmanın ortasında kalmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 kişinin öldüğü arazi kavgasında 5 gözaltı; ekipler çatışmanın ortasında kalmış

DHA

9 kişinin öldüğü arazi kavgasında 5 gözaltı; ekipler çatışmanın ortasında kalmış


Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 9 kişi, güvenlik önlemleri altında toprağa verildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, 11 şüphelinin de arandığı bildirildi. Bu arada olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Sabah saatlerinde tarlada silahlı kavga çıktığı, itfaiye, sağlık ve jandarmanın müdahale ettiği, bir süre sonra her iki ailenin yakınlarının gelmesiyle olayların yeniden başladığı ve ekiplerin çatışmanın ortasında kaldığı bildirildi.
Olay, dün sabah saatlerinde Bismil ilçesi Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden yaralanan M.A. ve A.A. ise hastanede tedaviye alındı.
Olay öncesi çıkan yangın, havadan jandarma helikopteri, karadan ise itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Mahallede jandarmanın aldığı geniş güvenlik önlemi sürerken, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsinin ardından cenazeler ailelere teslim edildi. Yine yoğun güvenlik önlemi altında önce Alyamaç ailesi, ardından da Taş ailesi yakınlarının cenazelerini aldı. Cenazeler, mahalleye götürülerek toprağa verildi. 
EKİPLER ÇATIŞMANIN ARASINDA KALMIŞ
Kavgayla ilgili olarak yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Taraflar arasında sabah saatlerinde yangın çıkan buğday tarlasında silahlı kavga çıktığı, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Sağlık ekibi yaralılara, itfaiye ekibi ise yangına müdahale ederken, jandarmanın da güvenlik önlemi aldığı sırada, olayı duyan tarafların yakınlarının bölgeye geldiği ve yeniden çatışma çıktığı ortaya çıktı. Ekiplerin çatışmanın ortasında kaldığı, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeden uzaklaşırken, jandarmanın müdahalede yetersiz kaldığı ifade edildi. Yine çatışmanın ortasında kalan bir biçerdöver operatörü de kaçarken itfaiye aracına çarptı. Operatör, itfaiye aracına girerek kurtulurken, bölgeye takviye jandarma ekiplerinin gelmesiyle olayın sonlandığı ifade edildi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 11´İ ARANIYOR
Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı´nca 3 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüphelinin de yakalanmasına çalışırken, hastanede tedavisi süren M.A. ve A.A. da soruşturma dosyasına şüpheli sıfatıyla eklendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2023-06-16 12:45:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da anneler ve çocukları "temiz su" konusunda bilinçlendiriliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da anneler ve çocukları "temiz su" ...
Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Diyarbakır'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis ...
"Diyarbakır'ı Yaşa" filminin tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER "Diyarbakır'ı Yaşa" filminin tanıtımı yapıldı
Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 9 ölü, 2 yaralı (3)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 9 ölü, 2 ...
Diyarbakırlı Ali İmran Ekici, Türkiye judo şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Diyarbakırlı Ali İmran Ekici, Türkiye judo şampiyonu ...
Diyarbakır'da ebeveynlere yönelik seminer düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ebeveynlere yönelik seminer düzenlendi
Diyarbakır'da bulunan patlayıcı imha edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bulunan patlayıcı imha edildi
GÜNCELLEME - Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 8 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan ...
Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan silahlı ...
YKS'ye girecek öğrenciler Hz. Süleyman Camisi'nde dua etti
YEREL HABERLER YKS'ye girecek öğrenciler Hz. Süleyman Camisi'nde dua ...
Dicle Elektrik'in saha ekipleri taşlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Dicle Elektrik'in saha ekipleri taşlı saldırıya ...
Diyarbakır'da 25 yıl 31 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 25 yıl 31 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Diyarbakır'da KOBİ temsilcilerine "İşimi Yönetebiliyorum" eğitimi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da KOBİ temsilcilerine "İşimi ...
Diyarbakır kırsal mahalle yollarında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır kırsal mahalle yollarında çalışmalar devam ...
GÜNCELLEME 3 - Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 9 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 3 - Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı ...
Diyarbakırlı çocuklar halk oyunları yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Diyarbakırlı çocuklar halk oyunları yarışmasında ...
DİSKİ Kocaköy Arkbaşı Mahallesinin içme suyu sorununu çözüyor
YEREL HABERLER DİSKİ Kocaköy Arkbaşı Mahallesinin içme suyu sorununu ...
Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 9 ölü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 9 ölü, 2 ...
Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ...
Diyarbakır'da "Mobil Spor" ekibi 10 bin öğrenciyi sporla buluşturdu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Mobil Spor" ekibi 10 bin öğrenciyi ...
GÜNCELLEME 2- Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında ölü sayısı 9'a yükseldi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2- Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.