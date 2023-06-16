Diyarbakır'da hastanede tedavi gören çocuklar karne aldı



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı´nın imzaladığı protokolle uzun süre hastanede tedavi gören çocukların eğitimlerinden geri kalmaması için başlatılan projede pilot il seçilen Diyarbakır'da, Çocuk Hastalıkları Hastanesi´nde tedavi gören 7 öğrenci, karnelerini aldı.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı´nın, uzun süre hastanede tedavi gören öğrencilerin eğitimlerinden geride kalmaması için imzaladığı protokolle Diyarbakır, pilot il seçildi. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi´nde, nisan ayından bu yana hafta içi her gün 11.00-16.00 saatleri arasında süren eğitimlerin ardından 7 öğrenci, düzenlenen törenle karne aldı. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Süleyman Öden, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serhat Samancı, doktor ve sağlık görevlileri ile öğrenci ve velilerinin katıldığı törende karnelerini alan öğrenciler için pasta kesildi.

`EN BÜYÜK DESTEKLERDEN BİRİ PSİKOLOJİK DESTEKTİR´

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Süleyman Öden, çocukların iyileşmesinde psikolojik desteğin önemli olduğunu ifade ederek, "Hastanemizde uzun süredir yatan çocuk hastalarımız maalesef eğitimden uzun süre ayrı kalmanın psikolojik stresini yaşamaktaydı. Tıbbi olarak biliyoruz ki immün sistemin güçlenmesinin en büyük destekçilerinden biri de psikolojik destektir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında uzun süre hastanede yatan çocuk hastaların eğitimini geride bırakmaması adına böyle bir protokol düzenlendi. Nisan ayından itibaren çocuk hastanemizde hafta içi her gün çocuklar kendi okullarındaki mevcut olan derslerle ilgili eğitimi tamamlamak amacıyla eğitimler aldı. Diyarbakır ilimiz bu konuda pilot il olarak seçilmişti. Çocuklarımıza karnelerini teslim ettik. Bundan sonra umarım bu hizmet tüm Türkiye'ye yayılır. Bu dönem için toplamda 7 öğrencimiz bulunmaktaydı" dedi.

`EĞİTİMLER GENİŞLEYECEK´

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serhat Samancı, eğitimlerin daha da genişleyeceğini belirterek, "Bu yapılan hizmet çok önemli bir işin ilk basamağıydı. Hastaları tedavi etmenin yanında bunları psikososyal açıdan topluma kazandırmamız lazım. Onların psikolojilerini normal seviyeye çekmemiz lazım. Bu anlamda ilk basamağı başarıyla tamamladığımızı düşünüyorum. Eğitimimiz Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle daha da genişleyecektir" diye konuştu. Oğlu Hamza Aytekin'in karnesini hastanede aldığı için mutlu olduğunu belirten Anne Sıdıka Aytekin, "Oğlum hastanede tedavi gördüğü için karnesini alamadı. Karnesi hep çok iyi, burada bugün sağlık çalışanlarımızın sürpriziyle karşılaştık. Çok memnunuz, görevli olan herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-06-16 15:50:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.