Çarpışan 2 otomobilden 1'i takla atıp ters döndü: 2 yaralı

Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çarpışan 2 otomobilden 1'inin takla atıp ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Diyarbakır Elazığ kara yolu Mezopotamya Bulvarı'nda meydana geldi. Elazığ yönünden gelen M.O.'nun kullandığı 07 AJH 270 plakalı otomobil, bulvarda D.İ. yönetimindeki 34 EIZ 540 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 EIZ 540 plakalı otomobil takla atıp ters döndü. Kazada her 2 otomobildeki K.Ş. ve N.İ. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA
2023-06-16 16:58:16
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