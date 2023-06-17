Sağlık ekiplerinin zamanla yarışı



Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Kulp ilçesinde damdan düşen ve boynunda kırık şüphesi bulunan İsmet Kaya´nin (45) engebeli arazide 4 saat sürecek olan ambulans yolculuğu riskli bulununca, helikopter talep edildi. Jandarma karakoluna götürülen Kaya, buraya inen ambulans helikopterle, ilk müdahaleden 40 dakika sonra hastaneye yetiştirildi. Kaya´nın köprücük kemiğinin kırık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kulp ilçesi Saltuk Mahallesi´nde dün İsmet Kaya, evinin damında dengesini kaybedip zemine düştü. Yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarda bulundu. En yakın istasyondan görevlendirilen sağlık görevlileri kısa sürede mahalleye ulaştı. Kaya´nın düştüğü yere ulaşan ekipler, yaptıkları kontrolde boynunda kırık olabileceğini değerlendirdi ve Diyarbakır´a sevk edilmesine karar verildi. Bölgenin dağlık ve boyundaki kırık şüphesi nedeniyle engebeli arazide 4 saat sürecek ambulans yolculuğunun Kaya için risk teşkil etmesi nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü´nden ambulans helikopter talep edildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yapılan görüşmelerin ardından bölgeye sevk edilen ambulans helikopter inecek alan almadığı için yakındaki Aygün Jandarma Karakolu´na yönlendirildi. Bu sırada ekipler de Kaya´yı jandarma karakoluna getirdi. Helikoptere alınan Kaya, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinden itibaren toplamda 40 dakikada Dicle Üniversitesi Hastanesi´ne yetiştirildi. Hastanede yapılan kontrolünde Kaya´nın köprücük kemiğinde kırık olduğu belirlendi. Tedavisi süren Kaya´nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2023-06-17 11:59:44



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