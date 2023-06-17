Diyarbakır'da isimleri karıştırılan 2 okulda önlem alan Yunus timleri 7 öğrenciyi sınava yetiştirdi



Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi, birbirlerine 2 kilometre mesafede olan ve önceki sınavlarda isimleri sürekli karıştırılan 2 okulun önünde görevlendirilen motosikletli Yunus timleri, 7 öğrenciyi sınava yetiştirdi.

Diyarbakır'da, YKS'nin ilk oturumu olan TYT için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli Yunus timleri, okul önlerinde görev aldı. Önceki sınavlarda isimleri sürekli karıştırılan ve birçok öğrencinin bu nedenle geç kaldığı, Yenişehir ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerindeki Yeni Diyarbakır Lisesi ile 2 kilometre mesafede Şehitlik semtindeki Diyarbakır Lisesi önünde 8 ekip görevlendirildi. Okulların önüne gelip sınav yerini karıştırdıkları belirlenen 7 aday, motosiklete bindirilip, sirenler çalınarak sınava girecekleri okula yetiştirildi. O anlar kameraya yansıdı.

Motosikletle okula yetiştirilen Muhammed Balin, sınava geç kalacağını anlayınca kendisine yardımcı olan motosikletli Yunus timlerine teşekkür etti. Serdar Teyar ise uyuyakalıp sınava geciktiğini söyleyerek, "İşten çıkmıştım. Yorgundum. Sağ olsunlar, beni yetiştirdiler. Herkese teşekkür ederim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-06-17 13:10:34



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