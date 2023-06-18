Diyarbakır´da hırsızlık şüphelilerine `Eksen´ operasyonu: 15 gözaltı



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da İl Emniyet Müdürlüğü´nce Suçla Sinerjik Mücadele projesi kapsamında yapılan `Eksen´ operasyonunda, hırsızlık ve kapkaç suçlarına karıştıkları tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen Suçla Sinerjik Mücadele projesi kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarih ve adreslerde hırsızlık ve kapkaç yaptıkları belirlenen 15 şüpheliye yönelik `Eksen´ adıyla operasyon başlatıldı. Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, adreslerinde yapılan aramalarda kadın çantası ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilerin kontrolünde U.D. ve R.T.´nin 30´a yakın suç kaydının olduğu, 12 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları, bir diğer şüphelinin 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bazı şüphelilerin hırsızlık anları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarına yansıdı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-06-18 10:14:51



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