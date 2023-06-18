Diyarbakır´da YKS'ye geç kalanları motosikletli polisler yetiştirdi

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumuna geç kalan 2 adayı, sınava girecekleri okula motosikletli yunus timleri ulaştırdı.

Yenişehir ilçesinde 70´inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde YKS´nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için geç kalan 2 aday, sınav nedeniyle görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı motosikletli yunus timlerinden yardım istedi. Polis ekipleri, adayları motosiklete bindirerek sınava girecekleri okula ulaştırıldı. Adaylar da polis ekiplerine teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-06-18 12:20:34



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