Diyarbakır´da tabureli ve sopalı kavga kamerada



Gıyasettin TETİKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da esnaf ile müşterisi arasında tabure ve sopalı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada bir kişi hafif yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Dicle Mahallesi Mahabat Bulvarı´nda meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen müşteri, kuru temizleme dükkanında iş yeri sahibi ile elbisesinde leke olduğu gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine sopa ve tabureler ile saldırdı. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, bir kişi hafif şekilde yaralandı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

2023-06-18 20:35:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.