İntihar girişiminin nedeni cinsel istismar, tehdit ve şantaj çıktı; şüpheli tutuklandı

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İhsan YILMAZ/SİLVAN/(Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde cumartesi günü Malabadi Köprüsü´nden atlayarak intihar girişiminde bulunan ve çevredekiler tarafından kurtarılan 17 yaşındaki Ş.İ. adlı kız, ifadesinde 1 yıldır liseden arkadaşının cinsel istismar, tehdit ve şantajına maruz kaldığını iddia edince, şüpheli Faysal A.(19) gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden Faysal A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi´nde yaşayan lise 4´üncü sınıf öğrencisi Ş.İ., cumartesi günü kırsal Malabadi Mahallesi´nde bulunan tarihi Malabadi Köprüsü´nden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ş.İ., çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından Ş.İ. ifadesinde yaklaşık 1 yıldır liseden arkadaşı Faysal A.´nın cinsel istismar, tehdit ve şantajlarına maruz kaldığını iddia etti. Yürütülen soruşturma kapsamında Faysal A. gözaltına alındı. Bütün suçlamaları reddeden Faysal A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece cinsel istismar, tehdit ve şantaj suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

2023-06-19 11:39:15



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