3 ilde FETÖ´nün finans kaynaklarına operasyon: 6 gözaltı

DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR merkezli 3 ilde gerçekleştirilen `Gazi Turgut Aslan´ operasyonunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finans sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürütenlerin Antalya, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Zonguldak´ta FETÖ/PDY hükümlüleri ve yakınlarına kartsız işlem aracılığıyla PTT ve banka ATM´lerinden düzenli olarak para gönderdikleri, örgütün Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi güncel yapılanmasında bulundukları tespit edildi. Dün sabah saatlerinde Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana´da eş zamanlı gerçekleştirilen `Gazi Turgut Aslan´ operasyonunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilerin örgütsel iletişimde kullandıkları değerlendirilen, 8 cep telefonu, 2 micro sd kart ile 34 bin 540 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)
2023-06-20 08:37:39
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