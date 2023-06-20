4 şüphelinin midesinden 121 parça halinde 840 gram eroin çıktı 

DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da, bir otomobildeki 4 şüphelinin midelerinde 121 parça halinde 840 gram eroin tespit edildi. Uyuşturucu çıkarılırken, 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, doğu illerinden Diyarbakır´a geldiği tespit edilen otomobil, Bağcılar Mahallesi´nde durduruldu. İçinde bulunan 4 şüphelinin üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Ancak şüpheliler, tedirgin haller sergilemeleri ve rahatsızlık belirtisi vermeleri üzerine, hastaneye götürüldü. 4 şüphelinin çekilen röntgenlerinde midelerinde 121 parça halinde 840 gram eroin tespit edildi. Uyuşturucular, yapılan tedavinin ardından çıkarıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)
2023-06-20 08:55:15
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