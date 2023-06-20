7 ilde bitkin veya yaralı bulunan nesli tehlikedeki hayvanlar, Diyarbakır´da tedavi ediliyor



Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Tunceli, Elazığ, Batman´da doğada çeşitli nedenlerle bitkin veya yaralı bulunan birçok yabani ve soyu tehlike altında olan hayvan, Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi´nde tedavi edilip yeniden doğaya salınıyor. Merkezin sorumlusu Veteriner Hekim Ayşe Ekinci Yıldız, "Merkezimize özellikle nesli tükenme tehlikesi altında olan alacasansar gibi, Fırat kaplumbağası gibi, Puhu gibi yaban hayvanları da geliyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı´na bağlı Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi´nde doğada çeşitli nedenlerle bitkin veya yaralı bulunan birçok yabani ve soyu tehlike altında olan hayvan tedavi ediliyor. Diyarbakır, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Tunceli, Elazığ ve Batman´daki Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlüklerinin getirilen hayvanlar, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden bulundukları doğaya salınıyor.

Merkezin sorumlusu Veteriner Hekim Ayşe Ekinci Yıldız, alacasansar, Fırat kaplumbağası, puhu gibi nesli tükenme tehlikesindeki hayvanların da merkeze getirildiğini belirterek, bütün yaban hayvanlarına hizmet verdiklerini söyledi. Yıldız, en son öksüz bir yavru tilkinin getirildiğini ifade ederek, "Merkezimiz Diyarbakır dahil toplam 7 ile hizmet ediyor. Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Tunceli, Elazığ, Batman, oralarda da bulunan yaban hayvanları bize getiriliyor. Biz de burada onlara gereken müdahaleleri yapıyoruz ve rehabilitasyon süreci tamamladıktan sonra doğaya salıyoruz. Merkeze en son henüz 2 haftalıkken doğada bulunarak getirilen tilkiye başarılı bir beslenme ve bakım yapıldı. Yavru öksüz tilki için duyarlı vatandaşlarımız tarafından Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´ne ihbarda bulunulmuş. Ekip bölgeye giderek, onu bulunduğu yerden alıp merkezimize getirdi. Yaptığımız ilk muayenede yavru tilkinin sağlıklı olduğu ama henüz çok küçük olduğu için, ilgiye ve özel bir beslenmeye ihtiyacı olduğunu gördük. Mamayla besledik, mamadan sonra kademeli olarak etle beslemeye aldık. Şu anda yaklaşık 2 aylık oldu, gayet sağlıklı. Günlük rutin muayeneleri yapılıyor. Sadece kendi kendine avlanabilecek olgunluğa geldikten sonra, tekrar doğaya geri bırakacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2023-06-20 11:47:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.