Ağaçtan korkulukların üzerine düşüp, kalçasına şiş saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da dut toplamak için çıktığı ağaçtan demir korkulukların üzerine düşen D.O.´nun (11) kalçasına şiş saplandı. İtfaiyenin müdahalesiyle kurtarılan D.O., hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi´nde meydana geldi. Dut toplamak için ağacına çıkan D.O., dengesini kaybederek korkulukların üstüne düştü. Korkuluklardaki demir şiş D.O.´nun sol kalçasına saplandı. Ağacın dalına tutunarak duran D.O. için bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. D.O. kalçasına saplanan şişten, itfaiyecilerin çalışmasıyla kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan D.O.´nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-06-20 17:05:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.