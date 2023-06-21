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Tamir için kapağı açık bırakılan sarı trafik ışığına kumru yuva yaptı

DHA

Tamir için kapağı açık bırakılan sarı trafik ışığına kumru yuva yaptı


Gıyasettin TETİKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da bir kumru, kapağı açık bırakılan sarı trafik ışığına yuva yaptı. Işığı tamire gelen ekipler, kumrunun yuvasını bozmadan işlerini tamamladı. Kumru yuvadan ayrılana kadar, sarı trafik ışığı kapağı açık şekilde yanmaya devam edecek. Diclekent Bulvarı yakınında oturan Mehmet Akif Can, kumruyu görünce çok şaşırdığını dile getirerek, "Karşıdan karşıya geçerken birçok sürücünün de dikkatini çektiğini gördüm. Çok anlam ifade ediyor aslında. Anlamlı bir durum ve doğanın tahribatıyla ilgili bir mesaj aslında. İnsanlarımız doğayı tahrip ettiği için hayvanlar nerede yuva yapacaklarını pek bilmez duruma geldi" dedi.
Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı´ndaki kavşakta onarım için açık bırakılan trafik ışığının sarı olan bölümüne, bir kumru yuva yaptı. Işığı tamire gelen Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) ekipleri, kumrunun yuva yaptığını görünce yuvayı bozmadan işlerini tamamladı. Kumru yuvadan ayrılana kadar, trafik ışığının sarı olan kısmı, kapağı açık şekilde yanmaya devam edecek. Sürücüler kırmızı ışıkta, kumruyu görünce şaşırırken, yolun karşısına geçerken yuvayı fark eden Sait Gökçek, "İlk defa görüyorum, kumru trafik ışıklarına yuva yapmış. Trafiğin de kumru oradan çıkmadığı sürece orayı yapmaması gerekiyor, yazık kuşa. Kuş çıktıktan sonra yuvayı temizleyebilirler. Sıra dışı bir görüntü oluşmuş" diye konuştu.
`BÜTÜN HAYVANLARA DİKKAT EDİLMESİ VE ÖZEN GÖSTERİLMESİ LAZIM´
Diclekent Bulvarı yakınında oturan Mehmet Akif Can, doğanın tahrip edilmesiyle kuşların artık nerede yuva yapacaklarını bilmediklerini ifade ederek, "Sürekli gezdiğim, spor, yürüyüş yaptığım bu yerdeki kavşakta çok değişik bir şeyle karşılaştım. Sarı ışığın olduğu yerde bir kuş yuva yapmış. Çok anlam ifade ediyor aslında, anlamlı bir durum ve doğanın tahribiyle ilgili bir mesaj aslında, çünkü insanlarımız doğayı tahrip ettiği için hayvanlar nerede yuva yapacaklarını pek bilmez duruma geldi. Ağaçların daha da az olması, yaşam alanlarının daralması gibi faktörler etkili olmuş diyebilirim. Bu duruma çok şaşırdım, ilk gördüğüm zaman bu ne dedim. Bizim balkonda klimanın üstünde de yuva yapmışlardı. Bu hayvanlar toplumdan ve insanlardan kendilerini korumak için daha yüksek yerlerde yuva yapıyorlar. Bunları bozmamak, tahrip etmemek gerekiyor. Ayrıca ihtiyaçlarının yeteceği kadar yem vermek lazım bu hayvanlara, sadece kuşlar değil, sokak hayvanları da dahil. Bütün hayvanlara dikkat edilmesi ve özen gösterilmesi lazım. Karşıdan karşıya geçerken de birçok sürücünün de dikkatini çektiğini gördüm. Onlar için de şaşırılacak bir durum aslında. Kuş yuvaları yapılması gerekiyor ağaçlarda, çünkü ağaçlarda bazı yerlerde kendilerine yuva yapacak yer bulamıyorlar. Onlar için küçük küçük yuvalar yapılabilir" ifadelerini kullandı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA
2023-06-21 11:38:49

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