Diyarbakır'da sitelerin arasındaki otlukta yangın

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, sitelerin bulunduğu otlukta çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Rüzgarla büyüyen yangının etkisini yitirmesinin ardından, itfaiye ekipleri, alanda soğutma çalışması yaptı.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde sitelerin ortasındaki otluk alanda, öğle saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek alana yayıldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bu süreçte yangının etkisini yitirdiği alanda, soğutma çalışması yaptı. Yangın anı, cep telefonu kamerasına da yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-06-21 15:10:33



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