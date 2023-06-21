Kanalizasyon borusuna atılan yavru köpekler, ses dinlemesiyle kurtarıldı

Mesut BUDRAÇ/D İYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Ergani ilçesinde, kanalizasyon borusuna atılan yeni doğmuş 4 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin yaptığı ses dinlemesi ile yaklaşık 1 saatte kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan yavru köpekler, bir fırıncı tarafından sahiplenildi.
Ergani ilçesinde akşam saatlerinde bir fırının önündeki kaldırımdan yavru köpek sesi duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ses dinlemesi yaparak, kaldırımın altından geçen kanalizasyon borusundaki yavru köpeklerin yerini belirledi. Kaldırımı kazan ekipler, 1 saatlik çalışmayla 4 yavru köpeğe ulaştı. Temizlenip ardından beslenen yavru köpekler, bir fırıncı tarafından sahiplenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ
2023-06-21 20:17:39
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