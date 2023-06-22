Diyarbakır'da tüfekli kavga: 2 yaralı

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Gıyasettin TETİK- Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, husumetli iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında, sokak ortasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, B.D. (15) ve Y.B.G. (19), vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİKBurak EMEK

2023-06-22 22:20:44



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