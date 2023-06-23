Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Diyarbakır'da

Selim KAYA-Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, HDP önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret için Diyarbakır'a geldi. Bakan Göktaş, ilk olarak Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. Yenişehir ilçesindeki Valilik makamına gelen Bakan Göktaş, Vali Su ve protokol tarafından karşılandı. Vali Su, şeref defterini imzalayan Bakan Göktaş'a, bakır cezve ve fincanlardan oluşan kahve takımı hediye etti. Bakan Göktaş, daha sonra Vali Su ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK
2023-06-23 12:28:06
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