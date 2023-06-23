Eski kız arkadaş cinayeti sanığının uyuşturucu iddiasını, otopsi raporu doğrulamadı



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 9 kurşunla eski kız arkadaşı Meryem Sevim´i (21) öldüren Musa Sevim (24), hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Musa Sevim ifadesinde, "Olay gecesi Meryem, uyuşturucu madde etkisi altında olduğu için beni tahrik etmiştir" dedi. Meryem Sevim'in hazırlanan otopsi raporunda ise, kanda uyuşturucu madde ve alkol bulunmadığı ortaya çıktı. Mahkeme, Musa Sevim'in tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar Y.Ö. ve İ.Ç.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi.

Olay, 13 Kasım 2022´de Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Musa Sevim, eski kız arkadaşı Meryem Sevim´in kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti. Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran Musa Sevim, Meryem´e peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim kanlar içinde yere yığılırken, Musa Sevim ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Sevim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sevim´in cenazesi, otopsi yapıldıktan sonra yakınları tarafından alınarak gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

OTOPSİ RAPORU SAVUNMASINI ÇÜRÜTTÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada yakalanan Musa Sevim ve kendisine yardım yataklık eden Y.Ö. ile İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Musa Sevim için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianame 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Musa Sevim iddianamedeki ifadesinde, olay gecesi uyuşturucunun etkisiyle tahrik edildiğini savundu. Sevim, "Olay gecesi Meryem, uyuşturucu madde etkisi altında olduğu için beni tahrik etmiştir. Bu nedenle uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığının tespitini istiyorum. Meryem ile bir haftalık konuşmalarımızın araştırılmasını istiyorum. Bu tespitlerden sonra savunmamı yapacağım" derken, Meryem Sevim'in hazırlanan otopsi raporunda ise, "Kanda uyuşturucu madde ve alkol bulunmadığı, ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası ve ekstremize kırıklarıyla beyin kanaması, beyin doku hasarı, büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

`ÖNCE AYAKLARINA ARDINDAN KAFASINA DOĞRU HEDEF GÖZETEREK, ATEŞ ETTİ´

İddianamede kafeye arkadaşları Y.Ö. ve İ.Ç. ile gelen sanık Musa Sevim'in Meryem Sevim ile bir süre konuştuğu aktarıldı. İddianamede, "Musa Sevim, üzerinde bulunan tabancayı maktulün önce ayaklarına ardından kafasına doğru hedef gözeterek, ateş etmiştir. Sanık, yanındaki kişilerle otomobile binerek olay yerinden uzaklaşmıştır, Musa Sevim eski kız arkadaşı Meryem Sevim'e karşı `kadına karşı kasten öldürmek´ suçunu gerçekleştirmiştir. Musa Sevim'in olay sırasında kullandığı tabanca ele geçirilememiş olsa da olay yerinden toplanan kovanlardan tabancanın yaralanmaya ve ölüme yol açması dikkate alındığında sanık ayrıca 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurmak' suçunu da işlemiştir' ifadelerine yer verildi. İddianamede, Musa Sevim hakkında, `kadına karşı kasten öldürmek´ ve `ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurmak´ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme, düzenlenen tensip tutanağında Musa Sevim'in tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar Y.Ö. ve İ.Ç.'nin de tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-06-23 15:20:50



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