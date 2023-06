Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Diyarbakır'da (2)

'ANNELERİMİZİN DİYARBAKIR'DA VERDİĞİ MÜCADELEYİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçip partililerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından, beraberinde Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile HDP Diyarbakır binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.

Bakan Göktaş, anne babaların sorun ve taleplerini dinlediği ziyaretle ilgili, bir anne olarak ailelerin haklı mücadelesini yüreğinde hissettiğini ve yanlarında olduğunu ifade ederek, "Biz Türkiye olarak, çok büyük bir aile ve güçlü bir milletiz. Bu inanç, ülkemizin her köşesine nüfuz etmiş, her bir insanımızın kalbine işlemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde teröre karşı verdiğimiz kararlı mücadelede ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruduğumuz gibi, aynı azim ve kararlılıkla toplumsal birlik ve beraberliğimizin temeli olan aile kurumunu da koruyarak güçlendiriyoruz. Ailenin yapı taşı olan annelerimizin burada, Diyarbakır'da verdiği mücadeleyi çok iyi biliyoruz. Evlatları terör örgütü tarafından şehit edilen annelerimizin acısını da, evlatlarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak isteyen annelerimizin feryadını da duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi, inanıyoruz ki annelerin bu onurlu direnişi terör örgütüne diz çöktürecek" dedi.

'TARİHİ GELİŞME'

Eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladını soracağı adresi iyi bildiğini ifade eden Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dağa kaçırılan evladının hesabını soracağı adresi çok iyi bilen Hacire ananın mücadelesi, onu evladına kavuşturduğu gibi, birçok ailenin de evladına kavuşması için umut oldu. Tabii bu eylem aynı zamanda devletimizin, terörün belini nasıl kırdığını da gösterdi. PKK daha öncesinde bu bölgede farklı siyasal ve toplumsal hareketleri bir korku iklimi ile çok defa bastırmıştı. Bu sebeple annelerin PKK'ya meydan okumasını tarihi bir gelişme olarak görüyorum. Diyarbakır anneleri, Diyarbakır'dan bütün dünyaya, Türkiye'nin tek bir evladını dahi hiçbir terör örgütüne kurban etmeyeceğini kesin ve net bir dille ortaya koydu. Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, masum insanları katleden, çocukları istismar eden, nesillerin geleceğini karartan, insan haklarını yok sayan her türlü terör faaliyetinin sonuna kadar karşısında durduğumuzu bir kere daha açıkça ifade ediyoruz. Bununla birlikte evlat nöbetine devam eden ailelerin evlat özlemini dindirmek ve evlatlarının yuvaya dönüşünü sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin ve hiçbir oluşumun milli kültürümüz ve aile yapımıza gölge düşürmesine fırsat vermeyecek, ülkemizin her köşesindeki kültürel çeşitliliği ecdadımızın mirası olarak koruyacak, siyasetimizin merkezinde yer alan milli ve manevi değerlerimize yönelik hiçbir tehdide göz açtırmayacağız." (DHA)Selim KAYA-Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-06-23 17:46:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.