Yüzüstü uzanıp kullandığı motosikletle makas attı



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da bir kişi, motosikletinin üzerine yatıp, makas ataraf trafikte ilerledi. Bir başka motosiklet sürücüsü ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda bir sürücü, motosikletinin üzerine yüzüstü uzanıp trafikte bir süre ilerledi. Bir başka motosikletli ise cep telefonunu çıkarıp o anları kaydetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-06-24 17:38:24



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