Bismil'de köpekleri sürükleyerek kamyonete yükleyen görevliler hakkında işlem

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde, sokak köpeklerinin aparatla boyunlarından yakalanıp sürüklenerek kamyonete yüklenmesi tepki çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, belediyeden bir yönetici, şikayetleri üzerine bayram öncesi sokak köpeklerini toplayarak barınaklara götürdüklerini, bu şekilde taşıyanlar hakkında işlem başlatıldığnı söyledi.

Bismil ilçesi Tekel Mahallesi´nde cuma günü sokak köpeklerini toplayan ekibin aparatla boynundan yakaladıkları köpeği, sürükleyerek 1,5 metre yüksekliğindeki kamyonet kasasına yüklemesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Köpeklerin kaçmamaları için iple bağlandıkları da gözlenirken, belediyeden bir yönetici, vatandaşların şikayetleri üzerine bayram öncesi sokak köpeklerini toplayarak barınaklara götürüldüğünü, bu şekilde taşıyanlar hakkında işlem başlattıklarını bildirdi.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-06-25 12:23:50



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