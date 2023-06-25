Diyarbakır´da yolcu minibüsü menfeze çarptı: 9 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da Çermik Ergani kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak menfeze çarpan yolcu minibüsündeki 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Çermik Ergani kara yolunda meydana geldi. Çermik ilçesinden Ergani ilçesine seyir halinde olan A.Ş. yönetimindeki 21 AAU 997 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak inşaat halindeki menfeze çarptı. Kazada A.Ş. ile birlikte toplam 9 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çermik ve Ergani devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-06-25 16:29:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.