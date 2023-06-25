Diyarbakır´da yolcu minibüsü menfeze çarptı: 9 yaralı

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da Çermik Ergani kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak menfeze çarpan yolcu minibüsündeki 9 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Çermik Ergani kara yolunda meydana geldi. Çermik ilçesinden Ergani ilçesine seyir halinde olan A.Ş. yönetimindeki 21 AAU 997 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak inşaat halindeki menfeze çarptı. Kazada A.Ş. ile birlikte toplam 9 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çermik ve Ergani devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-06-25 16:29:47
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