

Gıyasettin TETİKSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan ve biri seyir halindeki 8 araca kurşun isabet eden silahlı kavgada taraflardan biri yaralandı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 150´nci Sokak´ta meydana geldi. Husumetli iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşürken, biri seyir halinde olan 8 araca tabancalardan çıkan kurşunlar isabet etti. Kavgada, taraflardan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Kurşun

-Güvenlik şeridinin çekilmesi

-Kurşun isabet araçlar

-Polis ekipleri

DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

2023-06-26 00:23:45



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