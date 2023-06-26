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Polisler seyyar satıcı oldu, yankesicileri yakalattı

DHA

Polisler seyyar satıcı oldu, yankesicileri yakalattı


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da bayram alışverişi nedeniyle yoğunluğun olduğu bölgelerde simitçi ve su satıcısı gibi davranarak önlem alan polis, 9 şüpheliyi devriye görevi yürüten ekiplere bildirerek çalıntı eşyalarla birlikte yakalattı. Şüphelilerden 6´sı tutuklanırken, 3´ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı alışverişi nedeniyle yoğunluğun olduğu bölgelerde çantalardan, pantolonlardan ve bebek arabalarından yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine tedbirlerini artırdı. Merkez ilçeler Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur´da belirlenen bölgelerde polis ekipleri simitçi ve su satıcısı gibi davranarak bulundukları alanları izlemeye aldı. Yapılan çalışmada 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, yaya devriye görevi yürüten polis ekiplerine bildirilerek yakalatıldı. Şüphelilerin bazılarının üzerinde çalıntı çanta ve cep telefonları ele geçirildi. Eşyalar sahiplerine teslim edildi. 
YANKESİLİCİK KAMERADA
Şüphelilerin yankesicilik yaptığı anlar Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarına yansıdı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6´sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
`Suçla Sinerjik Mücadele Projesi´ kapsamındaki polisin kılık değiştirerek uyguladığı yöntemin süreceği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-06-26 09:51:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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