Diyarbakır'da 13 kaçak trafoya el konuldu; aylık 4 milyon liralık kullanım önlendi



DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, enerji şirketi ekiplerinin, jandarma eşliğinde yapılan denetimlerinde; Çınar ilçesi kırsal Yaprakbaşı ve Düzova mahallelerinde tespit edilen 13 kaçak trafoya el konuldu. Trafolarla aylık 4, dönemsel olarak da 16 milyon lira değerinde kaçak kullanımın önüne geçildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren enerji şirketinin saha ekipleri, Çınar ilçesi kırsal Yaprakbaşı ve Düzova mahallelerinde dron destekli denetim yaptı. Şubat ayında yapılan denetimlerin engellenmesi nedeniyle, savcılık kararıyla; sahada 35, koordinasyon merkezinde ise 6 olmak üzere 41 personel, 19 araç ve jandarma ekiplerinin sağladığı güvenlik desteğiyle yapılan kontrollerde, 3 megavolt amper (MVA) gücündeki toplam 13 kaçak trafoya el konuldu. Kaçak trafolarla aylık yaklaşık 4, sezonluk ise 16 milyon lira değerindeki kaçak kullanımın önüne geçildi.

'20-25 BİN NÜFUSLU İLÇENİN ELEKTRİĞİ KARŞILANABİLİYOR'

Denetimle ilgili enerji şirketince yapılan açıklamada, ele geçirilen trafolarla 20-25 bin nüfuslu bir ilçenin enerji ihtiyacının rahatlıkla karşılanabileceği belirtilerek, "Bölgede yaşanan ciddi kaçak elektrik kullanımına rağmen dağıtım şirketi olarak 2 mahallenin elektriğini kesmedik. Ancak aşırı düzeydeki kaçak tüketim sebebiyle bölgeye sağlanan elektriği diğer aboneler sağlıklı olarak alamıyordu. Savcılık kararıyla 5 ay sonra da olsa söz konusu 2 mahalleye girebildik. Yaptığımız kontrollerde toplam gücü 3 MVA olan 13 adet kaçak trafo belirleyerek tamamına el koyduk. Bu trafoların gücüyle, 20 ile 25 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik ihtiyacının rahatlıkla karşılanabileceği düşünüldüğünde, kaçak tüketimin boyutu daha rahat anlaşılabilir" denildi.

'HAKSIZ REKABET'

Kaçak elektrik kullanıp üretim yapan ile kullandığı elektriğin bedelini ödeyerek üretim yapanlar arasında ciddi adaletsizlik ve haksız rekabet yaşandığı belirtilen açıklamada, "Ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasında önemli yer tutan elektriğin kaçak kullanımının önüne geçmek için tüm saha ekipleriyle aralıksız çalışmalar yürütüyoruz. Kaçak tüketimle mücadelemiz aralıksız sürecek ve bu şekilde haksız rekabeti ortadan kaldırmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, kaçak kullanımla mücadele çalışmalarında, girilen mahallelerde oluşan 1 yıldan bu yana ödenmeyen ve 24 milyon lirayı aşan elektrik borcunun 2 milyonluk kısmının tahsil edildiği, kalan kısmı için ödeme sözü alındığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)-

2023-06-26 15:40:56



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