İtfaiyenin ev yangınına müdahalesi kask kamerasında

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Gıyasettin TETİKMesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bağlar ilçesinde itfaiye ekiplerinin bir evde çıkan yangına müdahalesi, kask kamerasına yansıdı.

Yangın, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 202'nci Sokak'taki Pınar Apartmanı'nın 5'inci katında meydana geldi. Evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında yaralanan olmazken, eve giren itfaiye ekiplerinin yangını söndürme anları, kask kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Mesut BUDRAÇ

2023-06-26 19:25:41



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