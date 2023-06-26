İtfaiyenin ev yangınına müdahalesi kask kamerasında

Gıyasettin TETİKMesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bağlar ilçesinde itfaiye ekiplerinin bir evde çıkan yangına müdahalesi, kask kamerasına yansıdı.
Yangın, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 202'nci Sokak'taki Pınar Apartmanı'nın 5'inci katında meydana geldi. Evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında yaralanan olmazken, eve giren itfaiye ekiplerinin yangını söndürme anları, kask kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Mesut BUDRAÇ
2023-06-26 19:25:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.