Husumetli iki grup kavga etti: 1 yaralı

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Gıyasettin TETİKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada E.Y. (17) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada E.Y. vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan E.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

2023-06-27 12:47:57



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