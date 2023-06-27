Otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Silvan-Batman Karayolunda meydana geldi. İ.S. kontrolündeki 65 EE 839 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden olan İ.S., E.S., B.S., H.K.S., Z.S. ve S.S. yaralandı.İhbarla olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-06-27 18:53:20



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