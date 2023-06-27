Diyarbakır'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 7 yaralı

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Gıyasettin TETİKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Çınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesi Kırsal Tilver Mahallesi'nde meydana geldi. Mazlum Sarıgül (29) yönetimindeki 01 P 4433 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Sarıgül hayatını kaybederken, araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, sürücü Sarıgül´ün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

2023-06-27 20:21:08



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