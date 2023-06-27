Diyarbakır´da husumetliler arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 5 yaralı

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Gıyasettin TETİKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bağlar ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre arlarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

2023-06-27 21:00:48



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