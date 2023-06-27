Bakan Yerlikaya: Terörün başını ezeceğiz (2)



DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ, ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır´a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Valilik ve HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle görüştükten sonra, Kayapınar ilçesindeki konteyner kentte depremzedelerle buluştu. Bakan Yerlikaya´ya Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile AK Parti il yöneticileri eşlik etti. Bakan Yerlikaya, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı. Oyuncak alamadığı için ağlayan Muhammet Ali´nin (7) yanına giden Bakan Yerlikaya, gözyaşlarını elleriyle silerek, "Ağlama, size bir sürü oyuncak getirdim. Sana en yakışıklısından bir oyuncak vereceğim" dedi. Bakan Yerlikaya, görevlilerden aldığı oyuncağı Muhammet Ali´ye verdi.

Depremzedelerle çay içen Bakan Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu tercümanlığında Kürtçe konuşan kadınlarla bir süre sohbet edip, konteyner kentten ayrıldı. (DHA)Selim KAYAGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-06-27 21:32:51



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