Diyarbakır'da 'yan baktın' kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı

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Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan silahlı kavgada, 1´i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında yan bakma bahanesiyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilmeyen 1´i ağır, 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgada ağır yaralanan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

2023-06-28 15:40:18



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