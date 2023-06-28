Diyarbakır´da 400 dönümde ekili buğday ve mercimek yandı



İlhami ÜNAL/HANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Hani ilçesinde çıkan yangında 400 dönüm alanda ekili buğday ve mercimek yandı.

Hani ilçesine bağlı Anıl kırsal Mahallesi'ndeki buğday ve mercimek ekili tarlada, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, köylüler kendi imkanlarıyla müdahale ederek, itfaiye ekiplerine bildirildi. Gelen ekiplerin de müdahalesiyle 5 saatte söndürülen yangında 400 dönüm ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Hani İlhami ÜNAL

2023-06-28 16:53:23



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