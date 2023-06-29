Otomobil takla attı: 4 yaralı

Gıyasettin TETİKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Kuzucuk kavşağında meydana geldi. Y.M.´nin (59) kontrolünü kaybettiği 27 ADF 945 plakalı otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Y.M. ile otomobildeki B.M., H.M., ve B.M. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA
2023-06-29 15:44:29
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