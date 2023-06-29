Yüksek gerilim hattında tel alev alıp koptu

Demir yollarında neden taşlar olur?

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da yüksek gerilim hattının teli alev aldıktan sonra koptu. Bu sırada küçük çaplı patlama yaşanırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Doçent Doktor Ahmet Bilgin Caddesi´nde akşam saatlerinde yüksek gerilim hattının teli alev aldı. Kısa süre sonra tel koptu, küçük çaplı patlama oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine gelen enerji şirketi yetkilileri, güvenlik tedbiri alarak onarıma başladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-06-29 17:38:28



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