Otomobille çarpışan hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı; o anlar kamerada

Demir yollarında neden taşlar olur?

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 1´i çocuk 5 kişi hafif yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı´nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ABN 006 plakalı hafif ticari araç, 61 AAN 610 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 1´i çocuk 5 kişi hafif yaralanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)-

2023-06-29 19:06:40



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