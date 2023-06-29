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Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da arkadaşlarıyla birlikte Dicle Nehri kıyısında pikniğe giden Laser Balaban (23), serinlemek için girdiği Dicle Nehri´nde boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Eğil ilçesine bağlı kırsal Yatır Mahallesi´nde meydana geldi Dicle Nehri kıyısına arkadaşlarıyla pikniğe giden Laser Balaban, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Balaban, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Balaban´ın cansız bedeni, ekiplerce bulunarak sudan çıkarıldı. Balaban´ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2023-06-29 19:36:57



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