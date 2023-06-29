Otomobille traktör çarpıştı: 5 yaralı

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Gıyasettin TETİKSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 3´ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Aşağıkuyulu Mahallesi´nde meydana geldi. Ana yola çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör ile 01 AHB 688 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada K.K. (5) ile R.K., S.K., G.K. ile traktör sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumları ağır olan R.K., S.K. ve G.K., buradan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

2023-06-29 21:51:29



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