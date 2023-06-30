Diyarbakır´da ekili arazide yangın; 6 saatte söndürüldü, 150 dönümdeki buğday yandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´ın Hani ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle 6 saatte söndürüldü. Yangında 150 dönümdeki buğday yandı.
Yangın, dün akşam saatlerinde Hani ilçesi girişinde meydana geldi. Yol kenarındaki buğday ekili arazide dumanların yükseldiğini görenler kendi imkanlarıyla müdahale ederek, durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekipler ve çevredekilerin yardımıyla 6 saatte kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 150 dönümde ekili buğdayın yandığı öğrenildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yangının atılan izmaritten çıktığı tahmin ediliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-06-30 14:39:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.