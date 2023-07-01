Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da cipin, arkadan çarptığı hafif ticari araçla birlikte savrularak 2 yayaya çarpıp, alışveriş merkezine girdiği ve 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 30 Haziran´da gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Stadyum istikametinden Abdülkadir Aksu Caddesi yönüne giden B.G. yönetimindeki 34 BGR 221 plakalı cip, Fırat Bulvarı Kavşağı'nda O.E. yönetimindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulan iki araç, kaldırımda bulunan 2 yayaya çarptıktan sonra, kapalı olan bir alışveriş merkezinin kepenklerini kırarak, içeri girdi. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk olarak kaldırımda yürürken iki aracın çarptığı Aydın Gündoğar'a ve B.Y.´ye müdahale etti. Bu sırada itfaiye ekipleri alışveriş merkezine giren iki araçta sıkışan sürücüler B.G ve O.E ile yolcular Ş.E., R.B., A.İ. ve İ.İ.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Aydın Gündoğar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gündoğar´ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi.

Öte yandan, 7 yaralının hastanelerdeki tedavisi devam ederken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızlı bir şekilde ilerleyen cipin, kavşaktan dönen hafif ticari araca çarptığı ve her iki aracın savrularak kaldırıma çıktığı görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-07-01 11:27:40



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