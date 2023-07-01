Baraj kapakları açılınca mahsur kaldılar, AFAD ekipleri kurtardı

Bu test nasıl birisi olduğunuzu anlatıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde baraj kapakları açılınca Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Kayaköyü Mahallesi'ndeki Dicle Nehri kıyısına piknik yapmak için gelen 4 kişi, baraj kapakları açılınca su seviyesi yükselen bölgede mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye 6 AFAD personeli ile su üstü arama kurtarma botu sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile 4 kişi, kurtarılıp, güvenli alana alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-07-01 17:31:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.