Diyarbakır'da gıda imalathanesinde yangın

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'da soğuk gıda imalathanesinde çıkan yangın, 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı. İmalathanede 10 milyon liralık zarar oluştuğu bildirildi.
Mega Sanayi Sitesi'ndeki soğuk gıda imalathanesinde, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathanede, 10 milyon liralık zarar oluştuğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-07-02 11:15:48
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