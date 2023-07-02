Ölümlü kaza sonrası bölgede denetim; 170 sürücüye 200 bin TL ceza



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da cipin, arkadan çarptığı hafif ticari araçla birlikte savrularak 2 yayaya çarpıp, alışveriş merkezine girdiği ve 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazanın olduğu bölgede polis, denetimleri sıklaştırdı. Yapılan denetimde 7 saatte 6 araç trafikten men edilirken, farklı kural ihlalleri yapan 170 sürücüye de 200 bin 100 TL ceza kesildi.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde 30 Haziran´da gece saatlerinde meydana gelen kazada, Stadyum istikametinden Abdülkadir Aksu Caddesi yönüne giden B.G. yönetimindeki 34 BGR 221 plakalı cip, Fırat Bulvarı Kavşağı'nda O.E. yönetimindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulan iki araç, kaldırımda bulunan 2 yayaya çarptıktan sonra, kapalı olan bir alışveriş merkezinin kepenklerini kırarak, içeri girdi. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk olarak kaldırımda yürürken iki aracın çarptığı Aydın Gündoğar'a ve B.Y.´ye müdahale etti. Bu sırada itfaiye ekipleri alışveriş merkezine giren iki araçta sıkışan sürücüler B.G ve O.E ile yolcular Ş.E., R.B., A.İ. ve İ.İ.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Aydın Gündoğar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza yaralananların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Sık sık kazaların yaşandığı ve kural ihlallerinin yapıldığı bölgede, kazanın hemen ardından Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Ekipler, Stadyum, Nazım Hikmet, Dorşin, Abdulkadir Aksu caddeleri ile Necmettin Erbakan Bulvarı´nda yaptıkları denetimlerde ilk 7 saatte sürücülerinin kural ihlali yaptığı 170 araç tespit etti. Bu araçlardan 6´sı trafikten men edildi. Araçlar bölgeye çağrılan çekici yardımı ile otoparka çekildi. Ekipler hız ihlali yapma, alkollü araç kullanma, emniyet kemeri takmama, seyir halindeyken telefonla konuşma gibi ihlallerden 170 sürücüye toplamda 200 bin 100 TL ceza kesti.

KAZALARI ÖNLEMEK İÇİN ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü´ne bağlı olarak çalışan sivil trafik ekiplerinden de özel bir ekip oluşturuldu. Belirlenen cadde ve bulvarlar üzerindeki yerlerde devriye atan ekipler, hız ihlali, makas atma ve drift atma gibi trafiği tehlikeye sokan sürücüleri belirleyerek resmi ekiplere bildiriyor. Sivil trafik ekiplerinin uyarısıyla belirlenen araçlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilerek gerekli işlemler yapılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-07-02 12:03:39



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