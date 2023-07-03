Diyarbakır'da otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobildeki Songül Turay (26) yaşamını yitirdi, iki araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde kırsal Başaklı Mahallesi yakınında meydana geldi. M.T.'nin (23) kullandığı 63 AEJ 309 plakalı otomobil, Y.G.'nin (20) kullandığı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Songül Turay (26) hayatını kaybetti, B.T. (27) ile 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan B.T. ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-07-03 10:26:32



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