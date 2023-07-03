Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri çıktı



Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'da cipin, çarptığı hafif ticari araç ile savrularak 2 yayaya çarparak alışveriş merkezine girdiği, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 30 Haziran'da gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Bager Polat yönetimindeki 34 BGR 221 plakalı cip, O.E. yönetimindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulan iki araç, kaldırımdaki 2 yayaya çarptıktan sonra, kapalı olan bir alışveriş merkezinin kepenklerini kırarak, içeri girdi. Kazada 2 sürücü, yayalar Aydın Gündoğar ile B.Y., araçlardaki Ş.E., R.B., A.İ. ve İ.İ. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gündoğar, kurtarılamadı. Tedavisinin ardından taburcu edilip, gözaltına alınan sürücü Bager Polat da 'taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı, diğer yarallıların tedavisi sürüyor.

Öte yandan, kaza anının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kaldırımda yürüyen 3 yaya, kavşaktaki kazayı fark edip, arkalarını dönüyor. Her iki aracın kendilerine doğru geldiğini gören yayalardan 2'si, kaçmaya fırsat bulamadan araçların çarpmasıyla savruluyor. 1 yaya ise son anda kaçmayı başarıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-07-03 11:46:18



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