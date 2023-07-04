Baharat poşetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ(Diyarbakır),(DHA)DİYARBAKIR´nın Ergani ilçesinde, baharat poşeti içerisine gizlenmiş uyuşturucu ile yakalanan 3 kişiden 1´i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede `torbacı´ olarak adlandırılan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda bir adreste yapılan aramada, baharat poşeti içerisine gizlenmiş 500 gram esrar, 50 gram metamfetamin, 3 kök Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Operasyonda A.D., D.A. ve Ö.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D., `uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ö.G. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.(DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN
2023-07-04 15:15:15
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