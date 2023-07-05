Öğretmeni spor kursu için ikna etti; judoda Balkan şampiyonu oldu 



Gıyasettin TETİK, Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'da antrenör Selman Süren'in (34) ters takla attığını görünce keşfedip, ikna ederek judo sporuna yönlendirdiği 6'ncı sınıf öğrencisi İbrahim Halil Kadak (11), Romanya'da düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda birinci oldu. Memleketine altın madalya ile dönen Kadak, "Okulda ters takla atıyordum. Hocam okula gelip, beni keşfetti. Hedefim; Avrupa ve Dünya şampiyonalarında birinci olmak" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nda görevli judo antrenörü Selman Süren, yetenekli öğrencileri spora kazandırmak için kırsal mahalleleri, köy okullarını ve Kuran kurslarını gezdi. Bu ziyaretler sırasında Süren, kırsal Çelikevler Mahallesi Şehit Yunus Elaltunterin Ortaokulu'nda okuyan 6'ncı sınıf öğrencisi İbrahim Halil Kadak'ın sürekli ters takla attığını gördü. Bunun üzerine Süren, Kadak'ı ikna edip, belediyenin ücretsiz judo kursuna yönlendirdi. Kursa başlayıp, 20 aylık eğitim gören Kadak, 2-4 Haziran tarihleri arasında Balıkesir'de düzenlenen ve 1400 sporcunun katıldığı Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 26 kilogramda Türkiye 3'üncüsü oldu. Kadak, 16-18 Haziran'da Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlenen ve 700 sporcunun katıldığı Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda da birinci olup, altın madalya kazandı. Şampiyonada ayrıca aynı takımdan 30 kilogramda Mikail Göktekin 5'inci, 50 kilogramda Mehmet Çınar da 7'nci oldu.

Balkan şampiyonu olduğunu için çok mutlu olduğunu belirten İbrahim Halil Kadak, "Okulda ters takla atıyordum. Hocam okula gelip, beni keşfetti. Sınıfları gezerken beni gördü ve judoya götürdü. Kendimi hocama ispat ettim ve Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda birinci oldum. Altın madalya kazandım, mutluyum. Hedefim; Avrupa ve Dünya şampiyonalarında birinci olmak" dedi.

'KÖYLERİ, SOKAK ARALARINI GEZİYORUZ'

Judo antrenörü Selman Süren da "Köy okullarını, sokak aralarını ve Kur'an kurslarını gezerek, çocukları keşfetmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın sokakta kalması yerine judo sporuna katmaya çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda, çocuklarımızı dünya ve Avrupa şampiyonalarında hedefe odaklıyoruz. Bu yıl 3 sporcu ile Balkan Şampiyonası'na katıldık. Halil İbrahim Kadak da Balkan şampiyonu oldu. Mikail Göktekin 5'inci, Mehmet Çınar ise 7'nci oldu. Bizim bu 3 sporcumuz aynı zamanda milli sporcular. Umarım uluslararası şampiyonalarda derece elde ederler" diye konuştu.

21 SPOR BRANŞINDA 12 AY EĞİTİM

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ömer Buğday ise "Çocukların ve gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemek adına, 21 spor branşımızda 12 ay eğitime kesintisiz devam ettik. Ücretsiz kurslarımız bünyesinde kazandırdığımız toplam 650 lisanslı ve 21 milli sporcumuz bulunmaktadır. İbrahim Halil Kadak da Türkiye'yi temsil için gittiği Romanya'da göğsümüzü kabartarak, altın madalya kazandı. Minikler Balkan Şampiyonası'na katılan Mikail 5'inci ve Mehmet Çınar 7'nci oldu. Tebrik ederim, kazandıkları dereceler ile bizlere gurur verdiler. Etkinliklerimiz, 3 aylık yaz tatilinde de devam ediyor" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

2023-07-05 11:23:06



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