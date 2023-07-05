Otomobildeki ceset soruşturmasında 3 tutuklama

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde ihbar sonrası bir otomobilde bulunup, bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Cebrail Daşçı (24) soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı'na park edilen 01 CTP 37 plakalı otomobilde bir yaralı olduğunu belirten 2 kişi, 3 Temmuz'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, araçtaki Cebrail Daşçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, Daşçı'nın vücudunda kesici alet yaraları tespit edildi. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Daşçı'nın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Polis, ihbarı yapan ve otomobilde bulunan Mehmet E. ile Mücahit E.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 1 tabanca ele geçirildi.

Daha sonra olaya ilişkin Cihan E. ile Mehmet Nuri E. de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet E., Cihan E. ve Mehmet Nuri E. tutuklandı, Mücahit E. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin mahkemedeki ifadelerinde; cinayeti 'namus meselesi' nedeniyle işlediklerini söyledikleri öğrenildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-07-05 14:17:55



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